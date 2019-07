Lenas Kampf gegen Mobbing wird ausgezeichnet

Ich fühle mich unglaublich geehrt durch diesen Preis. Ein Hörsaal mit meinem Namen – das habe ich nicht mal gewagt zu träumen, schließlich habe ich selbst nie studiert. Aber von nun an kann ich auf jeden Fall sagen: Lena Meyer-Landrut hat es in die Hochschule geschafft.

Mit 2.500 Euro ist der Preis dotiert. Das Geld soll in das Projekt "After School Hustle" fließen. Das gemeinnützige Bildungsprojekt bietet Workshops für Jugendliche in Berlin rund um die Themen Fotografie, Illustration, Schreiben und Webdesign an. So sollen Selbstbewusstsein und gleichzeitig Kompetenzen gestärkt werden. Finanziert wird das Projekt ausschließlich über Spenden. Zur ihrer Projekt-Auswahl erklärt Lena: