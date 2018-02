Jetzt hat eine Studie des Kölner Instituts für Handelsforschung (IFH) belegt, dass Leipzig die attraktivste Innenstadt hat. Mehr als 50.000 Menschen haben in 120 deutschen Städten an deren Befragung teilgenommen. Leipzig geht dabei als klarer Sieger hervor. Während der Schnitt der getesteten Städte bei 2,7 ist, liegt Leipzig nach Schulnoten im Einserbereich.

Leipzig ist nicht die einzige Stadt in Mitteldeutschland, welche in der Studie gut abschneidet. In der Größenklasse zwischen 200.000 und 500.000 Einwohnern liegt Erfurt auf dem ersten Platz. Hier spielen ähnliche Faktoren eine Rolle, wie in Leipzig. Bei den Städten bis 25.000 Einwohner gewinnt Quedlinburg.



Das sind die Gewinner in allen Größenklassen: