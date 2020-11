Kontrollverlust bei "Querdenken"-Demo in Leipzig - Das sind die Konsequenzen

Schon im Vorfeld gab es heftige Diskussionen um diese Demonstration. Sollen Menschen gegen die Corona-Regeln demonstrieren dürfen, während andere sich konsequent an das Kontaktverbot halten? Das Oberverwaltungsgericht in Bautzen hatte die Kundgebung in der Innenstadt erlaubt, aber nur mit 16 000 Teilnehmern. Die Begründung für diese Entscheidung steht nach wie vor aus. Mindestens 20 000 "Querdenker" hatten sich laut Polizei in Leipzig auf dem Augustusplatz versammelt, die Initiative "Durchgezählt" schätzte die Gesamtzahl sogar auf 45 000.

Nach Auflösung der Kundgebung zogen die Menschen über den Leipziger Ring. Obwohl Aufzüge derzeit gemäß Corona-Schutzverordnung gar nicht erlaubt sind, ließ die Polizei die Menge gewähren. Am Ende tanzten Menschen in der Innenstadt - von Abstand und Masken war nichts mehr zu sehen. An Polizeisperren gab es Rangeleien, es flog Pyrotechnik. Zudem wurden Journalisten angegriffen.

Ablösung von Innenminister Wöllner gefordert

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Nach dem Chaos bei der Demo gerät Sachsens Innenminister Roland Wöller zunehmend unter Druck. Die Linke im Landtag fordert seine Entlassung. Auch in der schwarz-grün-roten Koalition knirscht es. "Im Innenministerium muss sich etwas ändern", sagte der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Albrecht Pallas. Die Grünen hatten Wöllers "Nichthandeln als Innenminister" noch am Abend des Demo-Tages als "nicht mehr tragbar" eingestuft und Konsequenzen gefordert.

Der Minister selbst war am Sonntag für Nachfragen zunächst nicht greifbar. Zwar äußerte sich Wöller zur in einem Online-Statement, Rückfragen waren aber nicht möglich. Dafür will Wöller heute im Anschluss an eine virtuelle Kabinettssitzung Fragen zum Versammlungsgeschehen beantworten.

Innenminister Wöller hatte die Demonstration als überwiegend friedlich eingestuft. Dafür erntete Widerspruch des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD): Hooligans, Neonazis und klar erkennbar gewaltbereite rechte Gruppen hätten versucht, die Polizeisperren zu durchbrechen, sagte er dem MDR.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Ich bin fassungslos, weil Wöller ja offensichtlich im Lagezentrum war und von den Übergriffen aus erster Hand erfahren hat.

Trotzdem, so Jung, würden Rücktrittsforderungen jetzt niemandem helfen. Stattdessen brauche man Verhaltensspielregeln für das Versammlungsrecht unter Pandemiebedingungen.

Jusos Leipzig verlangen Rücktritt von Polizeipräsident Schulte