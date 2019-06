Gelockerte Regeln für Kleingärtner - Mittel gegen Leerstand?

Konzepte gegen den Leerstand auf dem Land sind also gefragt. Eine Idee: Kleingärten sollen familien- und seniorenfreundlicher werden. Dafür soll das Kleingartengesetz geändert werden, fordert Mecklenburg Vorpommerns Umweltminister Backhaus. Fakt ist: Kleingärtner genießen in Deutschland einen besonderen rechtlichen Schutz. So ist beispielsweise die Höhe der Pacht gesetzlich geregelt. Im Gegenzug müssen sich Kleingärtner bei der Gestaltung ihrer Anlage bestimmten Regeln unterwerfen. Konkret stört sich Backhaus an der so genannten Mindestbewirtschaftung. Demnach müssen Pächter auf mindestens einem Drittel der Fläche sogenannte gärtnerische Produkte wie Obst und Gemüse angebaut werden. Das will der Minister aus Schwerin ändern.

Gelockerte Regeln für Laubenpieper?

Im Dresdener Umweltministerium will man davon nichts wissen. Weniger Regeln für Kleingärtner würde bedeuten, dass Kleingärten - rein rechtlich - “Erholungsgrundstücken gleichgestellt werden, für die marktübliche Pachtpreise die Regel sind”, schreiben die Beamten auf MDR JUMP-Anfrage. In Thüringen wird laut Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft "intensiv an der Lösung des Leerstandsproblems" gearbeitet. Änderungsvorschläge für das Kleingartengesetz seien legitim, sollten aber zunächst mit den Kleingartenpächtern diskutiert werden. "Es ist zu prüfen, ob und an welcher Stelle das Bundeskleingartengesetz nachjustiert werden sollte, um auch neuen Nutzergruppen und geänderten Ansprüchen an Kleingartengrundstücken gerecht werden zu können." Noch deutliche Worte kommen aus Magdeburg: “Eine Anpassung des Gesetzes [...] würde das Kleingartenwesen in seinem Kern verändern und damit beschädigen”.