Spendenaufruf in Köthen: Legosteine für neue Rampen gesucht

In Köthen sollen aus bunten Legosteinen mobile Rampen entstehen. "Gemeinsam Barrieren überwinden mit Köthener Stadtrampen" nennt sich das Projekt, das in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst Köthen, der Wohnungsgesellschaft WGK, dem Örtlichen Teilhabemanagement der Stadt Köthen sowie der Aktion Mensch entstanden ist. Rollstuhfahrerinnen und Rollstuhlfahrern, sowie Menschen mit Rollatoren oder mit Kinderwagen soll so der Weg über Stufen in der Köthener Innenstadt erleichtert werden.