Eine Streife der Bundespolizei hat in Halberstadt zwei Mädchen aufgegriffen, die einem gefährlichen Trend folgten: Die 13 und 14 Jahre alten Mädchen wollten auf einem Bahnübergang Selfies machen, teilte die Polizei mit. Da die Jugendlichen die Bahnschranken festhielten, fuhren an dieser Stelle die Züge extra langsam.

Seit Jahren kommt es immer häufiger vor, dass sich Jugendliche in den Gleisen fotografieren. Die Polizei warnt eindringlich davor, sich durch Fotos an Bahngleisen in Gefahr zu bringen. Die Bundespolizei beobachtet mit Sorge den gefährlichen Trend, mit dem sich die Jugendlichen sogar in Todesgefahr brigen.