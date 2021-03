Nach dem Kohleausstieg: Geht der Lausitz bald das Wasser aus?

In den letzten drei Sommern war die Lausitz immer mal wieder in den Schlagzeilen: Die Trockenheit traf die Region in Sachsen und Brandenburg mit ihren sandigen Böden und den Tagebaulandschaften hart. Die Spree führte mehrmals dramatisch wenig Wasser, die Schwarze Elster trocknete im letzten Sommer stellenweise aus. Der Pegel in vielen Seen und Talsperren sank drastisch. Immer wieder wurden die Menschen in der Region aufgerufen, sparsam mit Wasser umzugehen. Das Ende des Kohlebergbaus könnte die angespannte Wassersituation in der Lausitz noch weiter verschärfen.