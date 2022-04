Last One Laughing: Cast der dritten Staffel ehrt Nontschew zum Finale

Es war sein letzter Auftritt. Kurz nach den Dreharbeiten der dritten Staffel "LOL - Last One Laughing" verstarb der Komiker Mirco Nontschew plötzlich. In der letzten Folge widmen ihm seine Comedykolleginnen und -kollegen einen besonderen Moment.