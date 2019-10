dasbewegtmich: Eine einseitige Mobilitätspolitik

Mehr als 35.000 Autos wurden im ersten Halbjahr neu in Thüringen zugelassen, knapp 1300 davon waren E-Autos . Klingt wenig, allerdings steigt ihre Zahl rasant. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der neu zugelassenen Autos mit E-Autos vervierfacht. Und das Ladenetz soll mitwachsen . Bis zum nächsten Jahr soll die Anzahl der Ladesäulen auf 400 verdoppelt werden.

Erklärtes Ziel ist, dass bereits im nächsten Jahr mehr als 8000 E-Autos auf Thüringens Straßen unterwegs sind. Setzt der Freistaat damit einseitig auf Elektromobilität und vernachlässigt andere Antriebsarten? Keineswegs, heißt es vom Wirtschaftsministerium. Thüringen beteiligt sich auch an einer bundesweiten Initiative zum Einsatz von Wasserstoff und Brennstoffzellen.

Mit mehr als 20 Millionen Euro wird der Aufbau eines Instituts zur Batterie-Forschung in Jena unterstützt. Entwickelt werden sollen umweltfreundlichere Alternativen zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. Und - an der TU Ilmenau wird nach wie vor - an der weiteren Verbesserung von Verbrennungsmotoren gearbeitet. Die Forscher dort halten Verbrauchs-Einsparungen von bis zu 50 Prozent bei Diesel- und Benzinmotoren für möglich.