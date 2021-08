Forscher beruhigen: Lambda-Variante wohl weniger gefährlich als Delta

Dass Viren mutieren, ist erwartbar – so auch beim Coronavirus . Zuletzt hatte die sogenannte Lambda-Variante für besorgniserregende Berichte aus Japan gesorgt. Dort wollte ein Team von Forschern nachgewiesen haben, dass die Mutation gegenüber den verfügbaren Impfstoffen resistent ist. Doch sowohl deutsche Forscher als auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben Entwarnung gegeben.

Im direkten Vergleich mit der Delta-Variante sei Lambda sogar weniger ansteckend und auch weniger immunausweichend, so Covid-19-Expertin Maria van Kerkhove. Die WHO konnte daher keine starke Ausbreitung der Mutation beobachten.

Es geht nicht wirklich hoch, selbst in Peru nicht, wo die Variante zuerst entdeckt wurde.

Die WHO hat bisher vier Mutationen des Coronavirus als besorgniserregend eingestuft: Alpha, Beta, Gamma und Delta. Sie sind nachweislich ansteckender, schwerer zu bekämpfen oder führen zu schweren Erkrankungen. Bisher gilt Lambda nur als „variant of interest“ – also eine Variante, die beobachtet werden sollte.