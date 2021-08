Gegen laute Autos und Motorräder – Können Lärm-Blitzer helfen?

Im Müglitztal in der Sächsischen Schweiz kennen sie das Problem. Wenn der Sommer kommt, kommen auch die Biker. 300 Maschinen sei „so der Durchschnitt“ an einem normalen Wochenendtag während der Saison, klagt Anwohnerin Bärbel Lehmann aus Mühlbach. „An Feiertagen eskaliert es richtig.“ Da kämen über 800 Maschinen. Lärm im Minutentakt sei die Folge .

Aus Frankreich kommt jetzt aber eine Idee, wie das Problem womöglich zu lösen wäre: Konkret geht es um Lärm-Blitzer für laute Autos und Motorräder. Die werden nämlich gerade in unserem Nachbarland getestet. Und setzt sich die Technik durch, dann werden schon bald Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer geblitzt, obwohl sie das Tempolimit eingehalten haben – und zwar, wenn sie zu laut sind. Das Ziel ist es, so die Lärmbelästigung von Anwohnern vielbefahrener Straßen zu senken.

Laut Ercan Altinsoy vom Lehrstuhl für Akustik an der TU Dresden werden Motorradgeräusche vor allem deshalb als besonders belästigend wahrgenommen, weil sie unangenehme Frequenzen enthalten. Konkret ist wohl das typische Rattern und Knattern das Problem. Rennmaschinen, die oft hochfrequente Anteile haben, seien in der Nähe besonders belästigend .

Die Lärmblitzer in Frankreich tragen den Namen „Méduse“, also Qualle. Und das liegt daran, dass sie eben ein bisschen so aussehen wie die nervigen Meeresbewohner. Wobei sie ja gegen nervige Landbewohner helfen sollen, aber das nur nebenbei. Jedes der Geräte verfügt über vier Mikrofone, die in verschiedene Richtungen zeigen, um den Schall nicht nur wahrzunehmen, sondern auch die Geräuschquelle genau orten zu können. Mehrmals pro Sekunde messe der Radar den Umfang und die Richtung, aus der der Lärm komme, so die Direktorin des Lärmschutzverbands Bruitparif, Fanny Mietlicki. „Parallel dazu perfektionieren wir gerade einen Prototypen des Lärm-Radars, der das Bestrafen von Fahrern ermöglichen soll, die mit ihren Motoren zu viel Lärm machen.“