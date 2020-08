Lady Gaga räumt bei VMAs ab und liefert eine große Show - mit Maske

Überhaupt war die Corona-Pandemie an dem Abend der Preisverleihung ein wichtiges Thema: MTV verlieh die Awards in neuen Preiskategorien wie "Bestes Musik-Video von Zuhause" (Gewinner: Ariana Grande und Justin Bieber - "Stuck with U") und "beste Quarantäne Darbietung" (Gewinner: CNCO - "Unplugged At Home"). Außerdem wurde medizinisches Personal für seinen Einsatz geehrt.