"La Niña" - Bringt uns dieses Wetterphänomen weiße Weihnachten?

Momentan besteht so ein "La Niña"-Phänomen über dem Pazifik, das bei uns für einen relativ kühlen Herbst sorgt. Wissenschaftler des US-Wetterdienstes NOAA glauben, dass das "La Niña" mit 85-prozentiger Wahrscheinlichkeit den ganzen Winter über bestand haben könnte. In Deutschland könnte das zu einem klirrend kalten Winter und weißen Weihnachten führen. Garantiert ist das zwar nicht, aber der letzte Winter, in dem es in Deutschland fast flächendeckend geschneit hat, lag auch in einem "La Niña"-Jahr.