"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" Die Geheimnisse hinter dem Wintermärchen

Der Prinz war Zufall Der Prinz war Zufall

Auch Pavel Trávníček kam durch einen Zufall zu seiner Prinzenrolle: Aschenbrödel-Regisseur Václav Vorlíček hat als Prüfer an der Filmfakultät der Akademie der musischen Künste in Prag hin und wieder auch Abschlussfilme angesehen. In einem davon spielte Pavel mit. So war der Prinz schnell gefunden.