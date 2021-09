Der weltgrößte Inselstaat Indonesien ist schon zuvor aufgrund der skurrilen Strafen aufgefallen. Wer ohne Maske erwischt wurde, musste beispielsweise vor Ort Liegestütze machen. Andere wurden verpflichtet, Gräber für an dem Corona-Virus Erkrankte auszugraben, in der Öffentlichkeit die Nationalhymne singen oder öffentliche Räume reinigen. All diese Maßnahmen werden als "Public shaming" bezeichnet. Die Maßnahme soll so peinlich oder unangenehm sein, dass sich die Menschen lieber an die Maskenpflicht halten, als die Strafe über sich ergehen zu lassen.