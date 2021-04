Männertreu & Fette Henne: Die kuriosesten Pflanzen-Namen

Mit dem Frühjahr beginnt auch wieder die Garten-Saison. Viele Menschen beschäftigen sich in dieser Zeit mit Pflanzen. Dabei haben einige Gewächse sehr kuriose Namen. Wie sind die Bezeichnungen entstanden? Das klären wir mit Floristmeisterin Annegret Petasch aus der Oberlausitz.

Die Rührmichnichtan ist eine kleine Zimmerpflanze mit gefiederten Blättern. Sie findet vor allem im Wohnzimmer ihren Platz. Der besondere Name hat eine einfache Erklärung. Denn einige Pflanzen-Namen sind auf menschliche Eigenschaft zurückzuführen:

Hinter dem Namen Storchschnabel versteckt sich eine Geranie. Sie ist vor allem im Sommer in Balkonkästen zu sehen. Der Name stammt auch hier vom äußeren Erscheinungsbild:

Storchschnabel bezieht sich auf den Fruchtstand der Blüte, weil der sehr stark einem Storchenkopf ähnelt. Es ist allerdings so, dass die Storchschnäbel in den Balkonkästen sehr hochgezüchtete Pflanzen sind, sich nicht bestäuben lassen und dadurch die Fruchtstände nicht mehr erscheinen.

Die Fette Henne wächst in Steingärten oder an kargen Standorten. Es ist ein Dickblattgewächs. Daher kommt auch der Name: