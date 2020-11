Opernsängerin Eleonore Marguerre: Bis zu zwei Drittel unseres Gehalts sind weggebrochen

Mir fehlt das so unglaublich, diese Musik mit anderen gemeinsam in der Kirche zu erleben und eben nicht aus der Konserve. Das tut mir wirklich weh, dass man das einfach nicht machen kann. Das ist natürlich, was uns Sängerinnen und Sängern, ganz sehr fehlt. Spielen können, darstellen können und auf einer Bühne zu sein.