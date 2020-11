MDR JUMP-Themenwoche: Kulturbranche in der Krise

Für sie ist 2020 ein hartes Jahr mit wenigen Lichtblicken: Sänger, Bands, Schauspieler, Kabarettisten und alle, die sich um ihre Auftritte kümmern. Denn Corona macht in diesem Jahr alles schwierig oder sogar unmöglich, was die Herzen der Fans höher schlagen lasst: Gemeinsam feiern, tanzen, singen, klatschen und jubeln. Konzerte in Autokinos oder online und Auftritte in kaum gefüllten Theatern helfen, den Kontakt zum Publikum wenigstens nicht ganz abreisen zu lassen. Sie sind aber längst kein Ersatz für das, was weggefallen ist. Und die Hilfsprogramme der Bundesregierung passen für viele in der Kulturbranche nicht. Oder reichen nicht aus, um sie durch die harte Zeit zu bringen.