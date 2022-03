John Lennon, Udo Lindenberg & Co.: Songs über Krieg und Frieden

In schweren Zeiten wie in einer Kriegssituation zeigen viele Menschen, wer sie wirklich sind. Wir halten zusammen und helfen einander. Neben unserer Menschlichkeit verbindet uns nichts so sehr wie Musik. Ob wir glücklich, traurig, verzweifelt oder sogar bestürzt sind: Bestimmte Lieder schaffen es einfach immer wieder, uns Trost zu spenden. Uns zu zeigen, dass wir nicht allein sind und dass wir gemeinsam alles schaffen können. Uns die Chance zu geben, die Wut und Verzweiflung für den Moment einfach genau das sein zu lassen. Vielleicht können folgende Lieder das bei euch erreichen.