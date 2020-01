Krankenkassen sollen teurer werden - Lohnt es sich zu wechseln?

Einiges weist darauf hin, dass sich bei den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland der Trend in Richtung höhere Beitragssätze dreht:

Der stellvertretende Vorstandschef des GKV-Spitzenverbandes, Gernot Kiefer, warnt in der "Welt am Sonntag" vor steigenden Beitragssätzen, voraussichtlich im Jahr 2021. Grund sei, dass in diesem Jahr mit Mehrausgaben von fünf Milliarden Euro gerechnet werde. Die Krankenkassen haben im vergangenen Jahr erstmals seit 2015 wieder Verluste eingefahren. Deshalb könnte der Zusatzbeitrag steigen. Das ist der Anteil an den Krankenkassenbeiträgen, den jede Versicherung selbst festlegen kann.