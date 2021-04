Viral: Ein Mann hat einen Herzinfarkt und denkt zuerst an die Arbeit

Johnathan Frostick hatte sich seinen Sonntag eigentlich anders vorgestellt, schreibt er in einem Post im Karrierenetzwerk LinkedIn. Bis 16 Uhr sei alles normal verlaufen, ein entspanntes Frühstück, ein Spaziergang im Park, erzählt der britische IT-Angestellte. Doch als sich Frostick um vier an seinen Schreibtisch setzen wollte, um die Arbeitswoche vorzubereiten, habe er einen Druck in der Brust verspürt: Ein Herzinfarkt.