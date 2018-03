Kran geklaut: Ein Kran auf Tour durch halb Deutschland

Anfang der Woche wurde der Kran der Spedition Hermann Paule von einer Baustelle in Stuttgart gestohlen. Zuletzt wurde er offenbar in der Nähe von Erfurt gesichtet. Wie er dort hinkam ist noch unklar, denn der Kran fährt gerademal 55 km/h. Nach einem Aufruf der Spedition auf Facebook, die Augen offen zu halten, wurden sogar einige Sichtungen gemeldet: Erst in der Nähe von Stuttgart, dann auf der A38 im Harz.