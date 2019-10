Kraftsport-Training für einen starken Zusammenhalt

Sie stemmen Gewichte wie im Fitnessstudio. Es ist ein Abend in einer kleinen Sporthalle in Arnstadt. Auch heute empfängt Jens Podhornik wieder seine Sportler zum Training . Wieder ist es wichtig, dass er sich vor allem um einen von ihnen kümmert: Sein Namensvetter Jens ist blind und wird von ihm trainiert.

Mit viel Aufmerksamkeit sorgt er dafür, dass sich Jens beim Gewichtheben nicht verletzt. Denn ohne etwas zu sehen ist das in dem engen Raum gar nicht so einfach.

Ein Jugendlicher trainiert in Arnstadt. Bildrechte: MDR JUMP/Richard Schönjahn

Das Team von Jens ist oft bei Meisterschaften erfolgreich. Hier geht es aber nicht nur um Erfolg, sondern um die Gemeinschaft. Das sehen auch die Jugendlichen so. Einer von ihnen sagt: "Ich könnte sogar fast schon sagen, es ist wie ein zweiter Vater. Wenn man hier her kommt, fühlt man sich wie in der Familie, man hat seine Gemeinschaft". So viel gutes Feedback gibt, weil Jens sehr viel Zeit in das Training investiert. Das ist für den gelernten Bankkaufmann auch ein guter Ausgleich neben dem Vollzeitjob.