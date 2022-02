Schweden: Krähen helfen bei der Stadtreinigung

Wie mehrere schwedische Medien berichten, hat das Start-up in der Stadt Södertälje bei Stockholm eine Maschine aufgestellt, die ähnlich wie ein Kaugummiautomat funktioniert: Die Krähen lesen eine Kippe auf, lassen sie in den Apparat oben rein fallen und unten kommen Erdnüsse raus. Tomas Thernström von der Stadtreinigung Södertälje ist begeistert:

Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass es kaum noch öffentliche Aschenbecher in Schweden gibt, denn Rauchen ist dort inzwischen fast überall verboten: an öffentlichen Plätzen, vor öffentlichen Gebäuden, an der Bushaltestelle, vor Restaurants, auf Spielplätzen, etc. Bis 2025 will das skandinavische Land komplett rauchfrei sein. Derzeit rauchen etwa 9 Prozent der Schweden. Zum Vergleich: In Deutschland wird der Anteil mit rund 23 Prozent angegeben.