Das eigene Auto ist teurer als gedacht!

Viele deutsche Autobesitzer unterschätzen, wie teuer ihr Fahrzeug wirklich ist . Das ergab eine Studie vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Zusammenarbeit mit der Universität Mannheim und der Yale University. Demnach werden die Kosten um etwa 52 Prozent niedriger vermutet, als das Auto tatsächlich kostet. Das eigene Auto ist im Durchschnitt etwa 221 Euro pro Monat teurer, als es die Autobesitzer selbst vermuten.

Was das Auto an der Tankstelle kostet, wird von vielen richtig eingeschätzt. Die Diesel- oder Benzinkosten sind vielen Autofahrern also bewusst. Laut der Studie werden andere Kostenpunkte dafür deutlich unterschätzt. Dazu gehört der Wertverlust, die Steuern, Versicherungsbeiträge und Kosten für notwendige Reparaturen. Das bedeutet, dass vor allem Fixkosten niedriger eingeschätzt werden, als sie tatsächlich sind.