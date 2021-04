Unwirksame Kontogebühren: So bekommst du viel Geld zurück

Die Information erfolgt per Mail oder Brief: In zwei Monaten werden die AGB oder das Preisverzeichnis des Girokontos geändert. So oder ähnlich haben viele Banken in Deutschland ihre Kundinnen und Kunden auf Preiserhöhungen hingewiesen. Widersprechen diese nicht, treten die Änderungen in Kraft. Das war bisher auf Grundlage einer Regelung im Bürgerlichen Gesetzbuch möglich. Dieses Vorgehen ist jedoch rechtswidrig, urteilte jetzt der Bundesgerichtshof.