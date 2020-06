Was haben Familien vom geplanten Konjunkturpaket?

Die große Koalition aus CSU, CDU und SPD braucht mehr Zeit: Am Dienstag verhandelte der Koalitationsausschuss mehr als neun Stunden darüber, wie mit sehr viel Geld die Wirtschaft wieder angekurbelt werden soll. Eine Einigung gab es nicht, Details zum Stand der Verhandlungen auch nicht. Damit bleibt auch weiter offen, wie genau Familien und Alleinerziehende unterstützt werden sollen. Ein paar wichtige Punkte sind aber vorab schon bekannt geworden.

Was gibt es beim Familienbonus?

Eltern sollen einmalig 300 Euro für jedes Kind bekommen. Damit will die SPD Familien und Alleinerziehende unterstützen, die in den letzten Monaten Kinderbetreuung und Arbeit ohne Hilfe der Großeltern stemmen mussten. Gleichzeitig könnte der Familienbonus aus Sicht der Befürworter für mehr Nachfrage im Einzelhandel sorgen. Aus der Unionsfraktion gibt es Widerstand aber auch Unterstützung für den Familienbonus. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet (CDU) schlug sogar 600 Euro vor. Im Konjunkturpaket müsse "auch etwas gerade für Familien" aufgeboten werden. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sprach sich zuletzt für die Einmalzahlung aus. Den Kinderbonus gab es übrigens schon einmal: In der Finanzkrise 2009 wurden Eltern 100 Euro für jedes Kind überwiesen.

Welche Hilfe sollen Alleinerziehende bekommen?

Bildrechte: dpa Aus der CSU kommt der Vorschlag, Alleinerziehende in der Corona-Krise mit einem höheren Steuerfreibetrag zu entlasten. Ihre Situation habe sich in den letzten Monaten weiter zugespitzt, begründete CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt die Forderung. Er schlägt vor, den bisherigen Freibetrag auf 4.000 Euro zu verdoppeln. Bisher können bei der Besteuerung von Einkommen 1.908 Euro für das erste Kind und 240 Euro für das zweite Kind abgezogen werden. Der Freibetrag für ein Kind wird in der Steuerklasse für Alleinerziehende schon automatisch berücksichtigt. Freibeträge für weitere Kinder können vorab beim Finanzamt eingetragen werden und damit wird auch gleich die Lohnsteuer verringert, so das unabhängige Verbrauchermagazin Finanztip. Von der vorgeschlagenen Entlastung bei den Steuern könnten also Alleinerziehende im Idealfall recht schnell profitieren.

Was ist beim Solidaritätszuschlag geplant?

Der Soli sollte ab 2021 abgeschafft werden. Darauf hatte sich der Bundestag bereits geeinigt. Beim Konjunkturpaket drängt die CDU darauf, den Zuschlag schon deutlich zeitiger, am besten schon im Juli 2020 abzuschaffen. Aktuell wird noch darüber gestritten, ob der Zuschlag für alle oder nur für 90 Prozent der Steuerzahler wegfallen soll. Ehepaare mit zwei Kindern und mehr als 4.500 Euro Bruttolohn hätten dann nach Berechnungen des Steuerrechners vom Technikmagazin CHIP jeden Monat rund 30 Euro mehr zur Verfügung. Auf der anderen Seite fehlen so dem Bund Milliarden auch für Bauprojekte im Osten, so Kritiker.

Wie ist der Stand bei der umstrittenen Autokaufprämie?

Die Nachfrage nach neuen Autos ist in der Corona-Pandemie in den Keller gerauscht und soll jetzt mit einer Prämie wieder angekurbelt werden. Geplant ist eine Basisprämie von 2.500 Euro, mit der dann vielleicht auch Eltern oder Paare mit Kinderwunsch den Kauf der nächsten Familienkutsche vorziehen. Die Kaufprämie soll es nach dem Willen der SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans einzig und allein für Elektroautos und nicht für Benziner oder Diesel geben. Markus Söder und Armin Laschet wollen so eine Begrenzung nicht, das passt wiederum dem Wirtschaftsflügel der Union nicht. Möglicherweise könnte es also einen Kompromiss geben: Die Basisprämie von 2.500 Euro wird aufgestockt, wenn besonders umweltfreundliche Autos gekauft werden. Kritik an der Prämie kommt nicht nur von der "Fridays for Future"-Bewegung, die im Regierungsviertel gegen Förderungen für Verbrenner protestierte. Die von parteiunabhängige Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen wies darauf hin, dass sich besonders unter jungen Erwachsenen die wenigsten in der Corona-Krise ein neues Auto leisten könnten. Sprecherin Anna Braam sagte:

Bildrechte: imago images / Westend61 Warum dann nicht lieber auf Kaufprämien für Fahrräder und Bahn Cards setzen?

Davon wiederum könnten Familien mit Kindern und Alleinerziehende profitieren.

Wann kommen die geplanten Hilfen?

Auch wenn sich die schwarz-rote Bundesregierung heute auf ein Konjunkturpaket einigt, kann es bis zu konkreten Hilfen noch etwas dauern. Das Ganze muss noch durch Bundestag und Bundesrat. Bis zur Sommerpause hat der Bundestag noch genau zwei Sitzungswochen, der Bundesrat kommt noch einmal zusammen.