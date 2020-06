So profitiert ihr vom Konjunkturpaket

Mit einem "Wumms" soll Deutschland aus der Corona-Krise mit heftigen Einbrüchen im Tourismus, im Handel und in der Wirtschaft kommen: "Wumms" nennt Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) das 130 Milliarden Euro teure Konjunkturpaket, auf das sich der Koalitionsausschuss aus CDU, CSU und SPD am Mittwochabend nach langem Ringen geeinigt hat. 57 Punkte umfasst der Plan. Unter anderem soll die Mehrwertsteuer für ein halbes Jahr deutlich niedriger ausfallen, es wird einen Familienbonus für Eltern und Steuerentlastungen für Alleinerziehende geben. Auch bei den Strompreisen will die Bundesregierung Verbraucher entlasten. Wir haben uns mit Experten angesehen, wie viel von den geplanten Entlastungen am Ende wirklich bei den Verbrauchern ankommt.