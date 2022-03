Komplimente machen und annehmen: Wie geht's richtig?

"Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann sollte man lieber gar nichts sagen" - den Spruch kennen wir doch alle, oder? Manchmal hat man aber eben wirklich was Nettes zu sagen und es kommt trotzdem nicht richtig an. Das Gegenüber hat es nicht richtig verstanden oder kann nicht damit umgehen oder man hat es einfach blöd formuliert. Wir haben Life Strategist & Elterncoach Martin Biesold gefragt, was wir tun können, damit das nicht passiert.