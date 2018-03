Live-Casting für Komparsen Werde Teil von "In aller Freundschaft"

Wollt ihr auch mal als Komparse in euerer Lieblingsserie mitspielen? Dann kommt am Samstag, den 24. und Sonntag, den 25. März in der Media City Leipzig vorbei. Zwischen 9 und 18 Uhr könnt ihr euch dort vorstellen und bekommt eine eigene Online-Set-Card. Gesucht werden Komparsen jeden Alters, Figur und Typs.