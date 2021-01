Kommt bald eine Harry Potter-Serie?

Gibt es bald neuen Stoff für Harry Potter-Fans? Erste Gerüchte deuten darauf hin, dass es zumindest Überlegungen in die Richtung gibt. Das Branchenblatt "Hollywood Reporter" berichtet, dass sich Produzenten mit möglichen Drehbuchautoren getroffen haben, um über Ideen zu diskutieren.

Die Idee befinde sich in einem sehr frühen Stadium. Falls es soweit sein sollte, würde die Serie wohl auf dem Streamingdienst HBO Max laufen, das in diesem Jahr einen Start in Europa plant.