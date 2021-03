Kommt bald die „Friends"-Reunion?

Auch 17 Jahre nach Ende der Show ist "Friends" nicht in Vergessenheit geraten. Die Geschichte der sechs Freunde, die sich in New York ein Leben aufbauen, begeistert auch heutzutage noch ein Millionenpublikum. Deshalb gibt es auch immer wieder Gerede um eine Wiedervereinigung der Freunde. Eine Reunion war ursprünglich im Mai 2020 geplant, musste wegen der Covid-19-Pandemie jedoch verschoben werden. Nun hat sich einer der Stars der Show zu Wort gemeldet.

Sehen wir die Freunde bald wieder vereint?

David Schwimmer, der in der Serie Ross Geller spielt, war bei der Sendung "Radio Andy" von SiriusXM zu Gast. Was er dem Moderator Andy Cohen verriet, wird Fans erfreuen.

Wir haben endlich einen Weg gefunden, es sicher zu filmen!

Bildrechte: imago images/ Everett Collection Schwimmer wird demnach in einem Monat nach Los Angeles reisen, wo das Special entstehen soll. Aus Sicherheitsgründen würde ein Teil der Show wohl draußen gedreht werden. Auch Lisa Kudrow - Phoebe Buffay in der Show - plauderte im Januar 2021 bereits über die Reunion. Im Podcast "Literally! with Rob Lowe" sagte sie:

Wir haben schon ein paar verschiedene Dinge gedreht.