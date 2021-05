Unfair oder zu laut auf Arbeit: Wie sag ich's dem Kollegen oder der Kollegin?

Der Kollege telefoniert zu laut oder kommt ständig zu spät, die Kollegin tippt zu laut auf der Tastatur: Schon kleine Dinge können im Arbeitsalltag nerven und für Streit sorgen. Wie sage ich es den Menschen, mit denen ich zusammen arbeite also am besten? Das erklärt Job-Coach Mathias Fischedick im Gespräch mit MDR JUMP:

Aus meiner Sicht ist am wichtigsten, dass du dem Kollegen auf Augenhöhe und freundlich begegnest.

Wenn du ihn anbrüllst, dass er leise sein soll, ist es laut Fischedick unwahrscheinlich, dass er Verständnis zeigt. Außerdem sollte nicht verallgemeinert werden. Ein Ausdruck wie "Du bist immer so laut" ist nicht hilfreich. Vielmehr sollte konkret darauf hingewiesen werden, was gestört hat, und was das für Auswirkungen hat. Ein Beispiel: