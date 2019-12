Starkoch Christian Henze verrät sein Weihnachtsmenü

Was kommt bei euch an Weihnachten auf den Tisch? Die Klassiker wie Würstchen mit Kartoffelsalat oder ein saftiger Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen? Bei Starkoch Christian Henze gibt es zu Weihnachten die Klassiker mit dem gewissen Etwas. Lecker!

Bildrechte: Christian Henze Zutaten für 4 Personen:

200 g mehlige Kartoffeln

1 ½ EL Butter

400 ml Gemüsebrühe

200 g Sahne

2 EL gehackten Trüffel aus dem Glas

5 EL Trüffelöl

½ EL Butter

150 g Bergkäse

Salz, Schwarzer Pfeffer aus der Mühle

4 Zweige Thymian zum Garnieren

Zubereitung:

Kartoffeln schälen, kochen und ausdampfen lassen. Durch eine Kartoffelpresse drücken oder mit einem Stampfer zerdrücken. Den Kartoffelstampf in einem Topf mit 1 EL Butter glatt rühren.

Brühe mit der Sahne erwärmen und zu den Kartoffeln geben. Alles miteinander verrühren. Und erhitzen.

Käse würfeln und mit den Trüffeln in die Suppe geben. Kurz köcheln lassen. Suppe fein aufmixen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Suppe in vorgewärmte Teller verteilen. Als Dekoration Thymianzweige in die Mitte legen.

Bildrechte: Christian Henze

Zutaten für 4 Personen:

ca. 12 Backpflaumen

1 Bund Suppengemüse

3 EL Öl

1 EL Tomatenmark

1 EL Puderzucker

¼ Liter Rotwein

½ Liter Hühnerbrühe

4 Gänsekeulen

2 EL zerlassene Butter

Salz

1 Knoblauchzehe

1 Lorbeerblatt

4 Pimentkörner

½ TL schwarze Pfefferkörner

½ Apfel

1 Streifen unbehandelte Zitronenschale

Pfeffer aus der Mühle

getrockneter Majoran

Zubereitung:

Die Backpflaumen mit 100 ml heißem Wasser übergießen und ziehen lassen. Das Gemüse putzen und waschen bzw. schälen und in kleine Würfel schneiden. Das Gemüse in einem Bräter im Öl anbraten, das Tomatenmark kurz mitrösten. Mit dem Puderzucker überstäuben. Etwa 100 ml Wein angießen und einkochen lassen. Restlichen Wein und die Brühe hinzufügen und auf die Hälfte einkochen.

Den Backofen auf 150°C vorheizen.



Die Gänsekeulen waschen, trocken tupfen und mit der Butter bestreichen. Die Keulen mit Salz und auf dem Saucenansatz im Bräter legen. Im Ofen etwa 4,5 Stunden weich schmoren. Nach etwa 3,5 Stunden die geschälten Knoblauchzehe, das Lorbeerblatt, die Piment- und die Pfefferkörner dazugeben.



Die Keulen aus dem Bräter nehmen und warm halten. Den Saucenansatz eventuell entfetten und durch ein Sieb in einen kleinen Topf gießen, dabei das Gemüse gut ausdrücken. Den Apfel schälen, entkernen und in kleine Würfel schneiden. Mit den Backpflaumen und dem Einlegewasser zur Sauce geben. Die Pflaumensauce kurz köcheln lassen und nach Belieben leicht binden. Die Zitronenschale 2 Minuten in der Sauce ziehen lassen und wieder entfernen. Die Pflaumensauce mit Salz, Pfeffer und 1 Prise Majoran würzen. Die Gänsekeulen mit der Pflaumensauce anrichten.



Dazu schmecken Klöße und Wurzelgemüse.

Zutaten für 4 Personen:

60 Bitterschokolade

130 g Sahne

½ Lebkuchen (oder 2 Cantuccini)

4 TL Eierlikör

Bildrechte: Christian Henze

Zubereitung:

Schokolade hacken und in eine hitzebeständige Schüssel geben. Auf einen Topf mit simmerndem Wasser setzen und vorsichtig schmelzen. Geschmolzene Schokolade vom Wasserbad nehmen.

Inzwischen die Sahne steif schlagen. Dann die flüssige Schokolade in langsam in die Sahne gießen und mit einem Schneebesen zu einer marmorierten Mischung rühren.

Den Lebkuchen in kleine Stücke brechen und locker unter die Schokocreme heben. In kleine Gläser oder etwas größere Mokkatassen füllen, mit je 1 TL Eierlikör beträufeln und genießen.

Zutaten für 4 Personen:

1 Flasche Rotwein

½ Flasche roten Traubensaft

½ Flasche Orangensaft

2-3 Gewürznelken

1 Vanilleschote

2-3 Sternanis

Etwas Zucker

Bildrechte: MDR JUMP Zubereitung:

Alle Zutaten in einem Topf mischen und kurz aufkochen lassen. Je nach Geschmack mit Zucker süßen. Wer einen weißen Glühwein machen möchte, nimmt einen Weißwein und weißen Traubensaft.