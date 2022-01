Kloß-Fritz aus Suhl will Superstar werden

Er wolle die Castingshow nun für neue Herausforderungen nutzen, da durch Corona viele Auftritte nicht hätten stattfinden können, so Wagner gegenüber der BILD. Am kommenden Samstag wird sich dann bei RTL zeigen, ob er sich vor der Jury beweisen konnte. Wenn nicht, kann er auf jeden Fall auf seine Weiterbildung zum Biotechniker zurückfallen. Nur mit der Liebe will es nicht so richtig funktionieren, wie er der BILD verrät. Er sei immer noch Single und wohne in Nürnberg mit drei Mäusen zusammen.