Klimapaket: Was wird teurer, was wird billiger?

Der Bundesrat hat am Freitag dem Kompromiss von Bund und Ländern zum Klimapaket zugestimmt . Damit kann ab Januar zum Beispiel die Mehrwertsteuer bei Bahntickets im Fernverkehr gesenkt werden.

Für Autofahrer steigen dagegen die Kosten - zumindest an der Zapfsäule. Pro fünf Euro/Tonne wird Benzin um brutto 1,4 Cent und Diesel um 1,6 Cent teurer. Da 2021 mit einem CO2-Preis von 25 Euro/Tonne begonnen wird, müssen die Autofahrer ab Anfang des Jahres für Benzin sieben Cent und für Diesel acht Cent je Liter mehr zahlen. Bis 2025 klettert der Preis für Benzin dann insgesamt um 15,4 Cent und für Diesel um 17,6 Cent.

Als Ausgleich steigt die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer 2021 zunächst von 30 auf 35 Cent. Für die Jahre 2024 bis 2026 soll sie dann 38 Cent betragen. Geringverdienende Pendler, die keine oder kaum Steuern zahlen und darum auch nicht von der Pauschale profitieren, sollen nach dem Willen der Regierung eine sogenannte Mobilitätsprämie bekommen. Sie beträgt 14 Prozent der Pendlerpauschale, 2021 also 4,9 Cent.

Der CO2-Preis spiegelt sich auch in den Kosten für Öl- und Gasheizungen wieder. Nach Berechnungen von Vergleichsportalen steigen die Kosten bei einem Heizenergieverbrauch von jährlich 5000 Kilowattstunden für eine Gasheizung im Jahr 2021 um rund 30 Euro. Wer entsprechend mit Öl heizt, braucht etwa 500 Liter Heizöl und zahlt rund 40 Euro im Jahr mehr.

Wer die Mehrkosten gering halten will, kann außerdem ab dem kommenden Jahr staatlich gefördert in die energetische Gebäudesanierung investieren, zum Beispiel in Wärmedämmung oder die Modernisierung der Heizungsanlage. Dabei können unter bestimmten Voraussetzungen 20 Prozent der Aufwendungen von der Steuer abgesetzt werden.