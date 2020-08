Studie: Zu wenig Personal in deutschen Kitas

93 Prozent in der Kinder in Ostdeutschland würden "nicht kindgerecht" betreut. Im Westen sind es immerhin noch 69 Prozent. Für die Bertelsmann Stiftung bedeutet kindgerechte Betreuung, dass bei Kleinkindern sich eine Fachkraft um maximal drei Kinder kümmern muss, bei Kindergartenkindern sei eine Relation von 1 zu 7,5 kindgerecht.

Die meisten deutschen Bundesländer kämen nicht an diese Zahlen heran. Allerdings sind in vielen Ländern bessere Ergebnisse erzielt worden, als noch vor ein paar Jahren. Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung fasst die Ergebnisse zusammen:

Das Land gehört laut Studie zu den Schlusslichtern in Deutschland. Für 96 Prozent der Kinder stehe hier nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung, heißt es in der Studie. Rein rechnerisch sei eine Fachkraft in sächsischen Krippen für 5,8 Kinder zuständig. In Kindergärten kommt ein Erzieher auf 12,2 Kinder.