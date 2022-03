Das sind die Kino-Highlights im März: Batman, Sonic & Co.

Sänger (30 Seconds to Mars) und Schauspieler Jared Leto ist dafür bekannt, dass er sich für seine Rollen verausgabt. Er bedient sich des sogenannten "Method Acting" bei dem ein Schauspieler seinen Charakter bei der Vorbereitung auf die Rolle und während der Dreharbeiten auch privat auslebt. So habe er bei der Arbeit an dem Film "Suicide Squad" tote Tiere an seine Kollegen und Kolleginnen geschickt. Im Film "Morbius", der am 31. März erscheint, schlüpft er in die Marvel-Figur Dr. Morbius und ist erneut nicht wiederzuerkennen. Die Figur leidet an einer gefährlichen Blutkrankheit und will sich und den Menschen helfen, die sein Schicksal teilen. Doch das geht nach hinten los. In seinem Inneren kämpfen Gut und Böse, á la Jekyll und Hyde. Leto erklärt: