Tattoos sind schlecht für den Kinderwunsch

Sie bietet keine Erfolgsgarantie, sagt Petra Jogschies vom Kinderwunschzentrum Leipzig - Chemnitz . Zu ihr kommen Paare, die seit längerer Zeit ohne Erfolg versuchen, ein Kind zu bekommen. Die WHO empfiehlt eine sogenannte reproduktionsmedizinische Untersuchung, wenn nach einem Jahr ungeschütztem Verkehr immer noch keine Schwangerschaft eintritt. Allerdings hänge das auch vom Alter ab, sagt Petra Jogschies:

Wenn ich 39 bin würde ich vielleicht nicht mehr so lange warten und schon nach einem halben Jahr zum Arzt gehen.

Aussichten bestehen mit 43 oder 44 nicht mehr. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft so gering, dass es nicht mehr sinnvoll ist, so viel Zeit und Geld zu investieren.

In diesem Alter steige auch die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt. Aber auch bei jüngeren Frauen beobachtet Petra Jogschies, dass es öfter zu Problemen kommt. Etwa, dass die Eizellreserve frühzeitig erschöpft sei. Über die Ursache kann sie nur Vermutungen anstellen: Umweltgifte, Kunststoffe, Kosmetika oder Schwermetalle in Tattoofarben kommen für sie als Übeltäter in Frage. Überhaupt: