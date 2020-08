Das taugen Kinderschutz-Apps

Smartphones gehören für Kinder fast mit zur Grundausstattung. Als Elternteil fällt es dabei schwer, immer im Blick zu haben, was Kinder auf ihren Telefonen so alles treiben. Kinderschutz-Apps sollen helfen, den Umgang von Kindern mit dem Smartphone zu kontrollieren. Mit ihnen lassen sich die Bildschirmzeit einschränken oder bestimmte Apps und Webseiten sperren. Die meisten Apps bieten außerdem eine Standortverfolgung via GPS an.