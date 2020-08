Kinderfuß-Report: Tragen Kinder zu große Schuhe?

Wie groß sind Kinderfüße und welche Schuhe werden getragen? Im Jahr 2009 hat das Deutsche Schuhinstitut zum ersten Mal eine Studie darüber in Auftrag gegeben. Vor etwa elf Jahren waren die Ergebnisse des Kinderschuh-Reports eindeutig: Die Füße sind breiter geworden als zuvor und Eltern kaufen ihren Kindern oft zu große Schuhe. Vermutlich, um etwas Geld sparen zu können. Doch das kann zu Fußschäden führen. Außerdem ist es so möglich, dass Laufbewegungen verändert werden.

Jetzt wurden erneut etwa 4.000 Kinderfüße vermessen. Die Ergebnisse dieser Studie sind deutlich positiver, als noch vor gut elf Jahren. Das bedeutet: Schuhe passen den Kindern heute deutlich besser und Eltern achten mehr auf die Kinderfüße. Demnach passen 78 Prozent aller Kinderschuhe. Das ist ein neuer Höchstwert. Vor gut elf Jahren wurde nicht einmal jedes zweites Schuhpaar in der passenden Größe getragen. Etwa 16 Prozent der Schuhe galten bei den neuen Messungen als zu klein und 6 Prozent als zu groß. So haben die Kinder entweder keinen Platz zum Abrollen der Füße, oder gesundes Gehen ist nicht möglich, so die Autoren der Studie. Die Daten zeigen auch: Bei Mädchen passen die Schuhe oft besser, als bei Jungen. Die Autoren der Studie begründen das damit, dass sie vermutlich öfter neue Schuhe erhalten.