Kinder haben Rechte, aber wie sieht es mit Pflichten aus?

In Deutschland gibt es vor allem einen Teil im Bürgerlichen Gesetzbuch , der das Zusammenleben zwischen Eltern und Kindern regelt. Dort steht unter anderem: "Eltern und Kinder sind einander Beistand und Rücksicht schuldig." Am wichtigsten ist aber der darauffolgende Paragraph:

§ 1619 – Dienstleistungen in Haus und Geschäft Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen oder unterhalten wird, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäft Dienste zu leisten.

Müll rausbringen und Zimmer aufräumen sind auf jeden Fall drin. Außerdem gehen Pädagogen davon aus, dass es durchaus wichtig für Kinder ist, kleine Aufgaben zu übernehmen. So lernen sie Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Wenn das Kind keine Lust hat aufzuräumen, sollte man es allerdings trotzdem nicht verklagen. Stattdessen solle man Anreize schaffen und klar machen, was die Eltern alles für das Kind tun.

Dass es im BGB solche Paragraphen gibt, hat damit zu tun, dass das Gesetz mittlerweile über hundert Jahre alt ist und Kinder früher eine ganz andere Rolle in der Gesellschaft hatten. So mussten sie tatsächlich noch mehr in Haushalt und Geschäft mithelfen. Heute ist das in den meisten Bereichen nicht mehr der Fall.