Hilfe oder Einmischung – sollen Großeltern bei der Erziehung mit eingreifen?

Wenn Eltern der Auffassung sind, dass Kinder kein Fleisch oder Zucker essen sollten, dann sollten Großeltern nicht etwas anderes machen und an den Eltern vorbeiagieren. Ansonsten ist es so, dass es üblich ist und es schon immer so war, dass Großeltern mehr Spielräume geben als Eltern. Und Eltern sollten den Großeltern so einen Bonusspielraum geben fürs Verwöhnen. Das gehört dazu und da dürfen auch mal Sachen erlaubt sein, die bei den Eltern überhaupt nicht erlaubt sind.