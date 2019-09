Wortdreher und Buchstaben vertauscht - Braucht dein Kind Hilfe beim Sprechen?

Aber wenn das so ist: Das wird nicht durch Eltern oder durch schlechte Kommunikationsfähigkeiten hergestellt. Also wenn ein Kind eine Sprachentwicklungsstörung hat, dann ist das etwas, was von Geburt an vorliegt. Ein besonderer Weg des Spracherwerbs also, den das Kind von Anfang an geht und der sich dann irgendwann zeigt. Eltern tragen da keine Schuld.