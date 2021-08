Ist es gefährlich, wenn mein Kind mit Waffen spielt?

Viele Kinderpsychologen und Erziehungsberater glauben nicht, dass das Schießen mit Plastikwaffen oder anderem Spielzeug der alleinige Auslöser für aggressives Verhalten ist. Für Dr. Ekkehart Englert, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie am Helios Klinikum in Erfurt, ist das Spiel an sich unbedenklich. Erwachsene hätten vollkommen andere Assoziationen mit Waffen als Kinder, die sich zum Beispiel als Ritter oder Cowboy verkleiden und in eine ausgedachte Welt eintauchen.