Alkoholgeschädigte Kinder haben nur bedingt Anspruch auf Entschädigung

Das Bundessozialgericht Kassel hat heute mit einem Urteil für Aufsehen gesorgt. Eine 15-jährige hatte ihre Mutter verklagt. Das Kind ist von Geburt an schwerbehindert. Ursache war laut den Vorinstanzen der Alkoholkonsum der Mutter. Die Jugendliche forderte eine Rente nach dem Opferentschädigungsgesetz für Kriminalitätsopfer.

Ein Anspruch auf Rente nach dem Opferentschädigungsgesetz bestehe nur, wenn der Vorsatz zum Abbruch der Schwangerschaft gegeben sei. Und der ist laut den Richtern in diesem Fall nicht erkennbar.

Gisela Michalowski vom Verband FASD , der Betroffene vertritt hat das Urteil allerdings so auch erwartet. Die Mutter könne nicht dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie getrunken hat:

In der Regel trinken Frauen, wenn sie noch nicht wissen, dass sie schwanger sind oder weil sie chronisch alkoholkrank sind.

Der Tochter werde das Urteil nicht gerecht, sagt Michalowski, aber der Mutter. Statistiken zufolge trinkt in Deutschland jede fünfte Frau während der Schwangerschaft. Gisela Michalowski sieht dahinter vor allem Unwissenheit. Ein Problem sei aber auch, dass Alkohol in Deutschland überall dazugehöre.

Zu jedem feierlichen Anlass, aber auch zu jedem traurigen Anlass wird Alkohol getrunken. Und es ist einfach nicht bekannt, dass Alkohol in der Schwangerschaft, gerade im ersten Drittel, für lebenslange Folgen bei den Kindern sorgt.

Der Verband FASD fordert deshalb schon lange Warnhinweise auf Flaschen. So soll die Aufklärung schon an der Ladentheke anfangen, sagt Michalowski. Nach Angaben des Verbands werden bundesweit jährlich etwa 10 000 Kinder mit Schäden durch Alkohol, der so genannten fetalen Alkoholspektrumstörung geboren.