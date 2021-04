Warum Schnarchen gerade für Kinder gefährlich sein kann

Aber Schlaf ist nicht gleich Schlaf. Denn nur wer einigermaßen ungestört schläft, kann sich in den wiederkehrenden Traum- und Tiefschlafphasen auch wirklich erholen. „Ist Schlaf nicht erholsam, wirkt sich das – meist früher als später – auf die geistige und körperliche Leistungsfähigkeit aus“, warnt zum Beispiel die Techniker Krankenkasse in ihrer Schlafstudie .

US-Forscher um Amal Isaiah von der University of Maryland School of Medicine in Baltimore berichten nun in einem Fachartikel über ein faszinierendes und, wenn es sich in weiteren Untersuchungen bestätigen sollte, durchaus erschreckendes Phänomen: Im Gehirn von Kindern, die über lange Zeit viel schnarchen kommt es nach und nach offenbar zu merklichen Veränderungen. Und die wiederum können zu Änderungen im Verhalten führen.