Warum wir unsere Kinder nicht zu Entschuldigungen zwingen sollten

Schubsen, treten oder an den Haaren ziehen, das sind nur ein paar von vielen Dingen, die Kinder schon mal tun. Von Eltern kommt dann häufig der Satz "Geh dich entschuldigen!". Dass Kinder allerdings erst mal über ihr eigenes Handeln nachdenken sollten, gerät oft in Vergessenheit.

Forscher der Universität in Michigan haben sich genau mit diesem Thema befasst. Denn sein Kind zum Entschuldigen zu zwingen, könnte sogar mehr negative als positive Folgen mit sich bringen. Dafür untersuchten sie in mehreren Szenarien Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren und fanden heraus, dass Kinder, die zu einer Entschuldigung gezwungen werden, noch mehr Ablehnung gegenüber dem Kind, bei dem sie sich entschuldigen sollen verspüren, als vorher. Der Grund dafür liegt nach Ansicht der Wissenschaftler im Zwang der Entschuldigung. Demnach könnten die Kinder an dieser Stelle über ihr eigenes Handeln und Tun nicht selbstständig nachdenken und Reue verspüren. Sie entwickelten so kein Verständnis für ihr Fehlverhalten und keine Empathie für das geschädigte Kind.