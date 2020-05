Studie: Karies bei Kindern weiter verbreitet als gedacht

Regelmäßig untersucht der Barmer-Zahnreport, wie es um die Zähne der Deutschen steht. Der aktuelle Bericht weist vor allem Probleme bei Kindern auf: Sie leiden häufiger an Karies, als es bisher angenommen wurde. Etwa ein Drittel aller Zwölfjährigen ist demnach bereits wegen Karies an den bleibenden Zähnen behandelt worden. Bisherige Studien gingen von etwa jedem Fünften aus. Ähnlich negativ sind die Daten bei Kindern mit Milchzähnen. Außerdem gehen zu wenige Kinder zum Zahnarzt. Unter den Zwölf- bis 17-Jährigen waren sechs Prozent in den vergangenen zwölf Jahren nicht beim Zahnarzt.