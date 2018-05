Kartoffeln sollten nach dem Kochen sofort in den Kühlschrank gestellt werden, da sich beim Abkühlen bei Zimmertemperatur ungesunde Bakterien entwickeln können. Die Hitze einer Mikrowelle reicht im schlechtesten Fall nicht aus, um diese Bakterien abzutöten. Habt ihr eure Kartoffeln aber nach dem Kochen in den Kühlschrank gestellt, ist die Gefahr, dass Bakterien entstehen nicht so groß. Bildrechte: Colourbox.de